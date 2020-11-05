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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ "РЕШЕНИЕ" ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
17:40 05.11.2020
ЗАО «Банк «Решение» предлагает оформить новый продукт — «Пенсионную» карту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт создан на базе карточек БЕЛКАРТ-Maestro («Моцная картка») и предлагает владельцам целый ряд преимуществ: бесплатный выпуск и обслуживание карты; дополнительный доход 3% годовых на остаток по счету; снятие наличных в любых банкоматах на территории Беларуси без комиссии; бесплатное SMS-оповещение об операциях с использованием карточки; выпуск одной дополнительной карточки без взимания платы.
Для того, чтобы оформить карточку, достаточно обратиться в любое отделение банка с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим право на получение пенсии (пенсионное удостоверение / удостоверение инвалида / удостоверение ветерана (инвалида).
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