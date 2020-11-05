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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ РРБ-БАНКА ЗАРАБОТАЛ В ГРОДНО
16:46 05.11.2020
Новый банкомат ЗАО «РРБ-Банк» заработал в Гродно (Индурское шоссе, 9. Супермаркет Виталюр).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает с 9.00 до 23.00.
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