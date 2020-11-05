БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ БАНКОМАТ РРБ-БАНКА ЗАРАБОТАЛ В ГРОДНО

16:46 05.11.2020 Новый банкомат ЗАО «РРБ-Банк» заработал в Гродно (Индурское шоссе, 9. Супермаркет Виталюр). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает с 9.00 до 23.00.