ОАО «АСБ Беларусбанк» включило в систему «Интернет-банкинг» сервис по продлению срока действия платежной карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, оформить заявку можно по карточкам, до окончания срока действия которых остается менее 3 месяцев.

Для оформления заявки необходимо пройти следующий путь в системе «Интернет-банкинг»: «Счета» - «Счета с картой» - «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» - «Оформление платежной карты» - «Продление срока действия карты» - «Выбрать карту» - «Выполнить предложенные действия».