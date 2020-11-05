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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» БЕЛАРУСБАНКА СТАЛ ДОСТУПЕН НОВЫЙ СЕРВИС
13:45 05.11.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» включило в систему «Интернет-банкинг» сервис по продлению срока действия платежной карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, оформить заявку можно по карточкам, до окончания срока действия которых остается менее 3 месяцев.
Для оформления заявки необходимо пройти следующий путь в системе «Интернет-банкинг»: «Счета» - «Счета с картой» - «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» - «Оформление платежной карты» - «Продление срока действия карты» - «Выбрать карту» - «Выполнить предложенные действия».
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