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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК «ГРЕЙФРУКТ»
12:14 05.11.2020
ОАО «Паритетбанк» возобновило выдачу кредитных карточек «Грейсфрукт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные условия оформления остались прежними.
С кредитной карточкой «Грейсфрукт» можно оплатить любые товары и услуги в течение 60 дней с момента первой покупки всего под 0,0001%; приобрести товары и услуги без переплат; совершать платежи в интернете.
При этом карточку уровня Gold можно получить бесплатно.
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