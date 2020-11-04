ОАО «Паритетбанк» возобновило выдачу кредитных карточек «Грейсфрукт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные условия оформления остались прежними.

С кредитной карточкой «Грейсфрукт» можно оплатить любые товары и услуги в течение 60 дней с момента первой покупки всего под 0,0001%; приобрести товары и услуги без переплат; совершать платежи в интернете.

При этом карточку уровня Gold можно получить бесплатно.