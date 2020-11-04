Национальный банк постановлением № 347 от 2 ноября 2020 года утвердил перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2021 году такой птицей выбран козодой обыкновенный. Монета "Ляляк звычайны" станет 15-й в рамках серии памятных монет "Птушка года".

Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет также продолжен выпуском памятных монет "Заказнік "Ельня" в рамках серии "Заказнікі Беларусі".

Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол".

Также выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам: 100-й годовщине основания Белорусского государственного университета; 125-летию со дня рождения белорусского писателя Кондрата Крапивы; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Мележа; 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина.

В 2021 году исполняется 25 лет со дня трагической даты – гибели военного летчика Владимира Карвата, который 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета отвел падающий самолет от населенного пункта. В память об этом подвиге будут выпущены в обращение монеты "Уладзімір Карват. Герой Беларусі".

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамёствы беларусаў", "Беларускі касцюм", "Культурныя каштоўнасці. Беларусь – Літва", а также памятными монетами серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", "Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі" и "Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi": "Каталіцызм".

Согласно китайскому календарю, 2022 год – год Тигра. Традиционно в продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2021 году будет выпущена памятная монета "Год Тигра".