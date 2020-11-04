БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В СЕРВИСЕ DENEGRAM

09:44 05.11.2020 ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Публичную оферту об использовании услуг дистанционного банковского обслуживания в сервисе Denegram Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 4 ноября 2020 г. размер максимальной суммы одной операции при использовании сервиса Denegram увеличен до 2100 белорусских рублей. Ранее размер максимальной суммы одной операции составлял 1500 белорусских рублей.