БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ УРМ В МИНСКЕ

16:45 04.11.2020 ОАО «Технобанк» до конца 2020 года приостановило работу двух удаленных рабочих мест в помещениях автоцентрав СООО "Атлант-М Восток" в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, не будут работать УРМ "Атлант-М Уручье" (пр-т Независимости, 202) и УРМ "Атлант-М Сухарево" (ул. Шаранговича, 22).