|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ УРМ В МИНСКЕ
16:45 04.11.2020
ОАО «Технобанк» до конца 2020 года приостановило работу двух удаленных рабочих мест в помещениях автоцентрав СООО "Атлант-М Восток" в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, не будут работать УРМ "Атлант-М Уручье" (пр-т Независимости, 202) и УРМ "Атлант-М Сухарево" (ул. Шаранговича, 22).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2020
Курсы в банках
на 04.11.2020
Конвертация в банках
на 04.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте