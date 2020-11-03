ЗАО «Альфа-Банк» направляет клиентам клиентам оферту на изменение условий кредитного договора, сообщает пресс-служба банковского учреждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это касается изменения срока уплаты денежных обязательств кредитополучателя, подлежащих уплате 31 октября 2020 года по кредитным договорам в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит онлайн», «POS-кредит», заключенным до 28 октября 2018 года включительно.

Согласие клиента на изменение общих условий (акцепт оферты) считается полученным, если по 12 ноября 2020 года включительно клиент письменно не уведомит Альфа-Банк об отказе от акцепта настоящей оферты.