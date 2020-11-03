В Беларуси вносятся изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами, которые расширят возможности их использования. Соответствующее постановление принято Национальном банком № 328 от 21 октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, документ вступает в силу в два этапа.

C 1 января 2021 г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.

Кроме того, с 1 января 2021 г. банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь (далее – банки) смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на электронные деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также обмена электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег. Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег.

После официального опубликования постановления № 328 из Правил осуществления операций с электронными деньгами исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица (индивидуального предпринимателя).

В рамках проводимой работы по девалютизации экономики в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено Правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка – эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

В целях защиты прав потребителей при проведении операций с электронными деньгами постановлением № 328 предусмотрен ряд дополнений, направленных на своевременное и качественное информирование держателей (владельцев электронных кошельков), в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

Постановление № 328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

«Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Беларуси, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков», - отметили в Нацбанке.