6 ноября состоится прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Юрием Галковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону (+375-17) 388-84-43.