ЗАО «БТА Банк» с 3 ноября 2020 года обновляет линейку безотзывных онлайн-вкладов в долларах США, евро и белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в белорусских рублях со сроком размещения 32 дня ставка установлена в размере 19,50%.

По безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в долларах США со сроком размещения 32 дня - 1,25% и по безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в евро со сроком размещения 32 дня - 1,00%.