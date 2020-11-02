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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ОБНОВИЛИ ЛИНЕЙКУ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ
12:43 03.11.2020
ЗАО «БТА Банк» с 3 ноября 2020 года обновляет линейку безотзывных онлайн-вкладов в долларах США, евро и белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в белорусских рублях со сроком размещения 32 дня ставка установлена в размере 19,50%.
По безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в долларах США со сроком размещения 32 дня - 1,25% и по безотзывному вкладу «Я бесподобен Online» в евро со сроком размещения 32 дня - 1,00%.
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