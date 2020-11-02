БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:15 03.11.2020 ЗАО «Цептер Банк» с 3 ноября 2020 года изменяет процентные ставки по двум открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по онлайн вкладу «Цептер SMART Стандарт» и «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 21% годовых (BYN).