БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ

09:53 03.11.2020 ОАО «СтатусБанк» предоставляет возможность оформления наличного кредита «Ваши деньги» на банковскую платежную карту. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить его можно за 15 минут. Кредит предоставляется до 5 тыс. рублей на срок до 1 года без залога и поручителей. При этом до 2000 рублей кредит можно оформить без справки о доходах. Предусмотрено досрочное погашение без комиссий и ограничений.