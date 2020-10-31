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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ
09:53 03.11.2020
ОАО «СтатусБанк» предоставляет возможность оформления наличного кредита «Ваши деньги» на банковскую платежную карту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить его можно за 15 минут.
Кредит предоставляется до 5 тыс. рублей на срок до 1 года без залога и поручителей. При этом до 2000 рублей кредит можно оформить без справки о доходах.
Предусмотрено досрочное погашение без комиссий и ограничений.
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