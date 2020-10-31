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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
18:17 02.11.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 1 ноября 2020 года приостановило прием дополнительных взносов по действующим и вновь открываемым безотзывным вкладам (депозитам) «Цептер SMART Стандарт» для физических лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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