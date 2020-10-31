БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

18:17 02.11.2020 ЗАО «Цептер Банк» с 1 ноября 2020 года приостановило прием дополнительных взносов по действующим и вновь открываемым безотзывным вкладам (депозитам) «Цептер SMART Стандарт» для физических лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.