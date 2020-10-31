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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:25 02.11.2020
ЗАО «БТА Банк» с 2 ноября 2020 г. повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывным вкладам «Все и сразу» в белорусских рублях со сроком размещения на 2 месяца ставка 20,00%, на 3 месяца - 19,00%.
По безотзывным вкладам «БТА Мини» в белорусских рублях со сроком размещения 35 дней - 19,50%; по безотзывным вкладам «Открытие» и «Открытие Online» со сроком размещения на 3 месяца - 19,00%.
По безотзывным вкладам «БТА Профит» в российских рублях со сроком размещения на 24 месяца - 6,10%.
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