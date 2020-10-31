По итогам первых шести месяцев 2020 года банковскими работниками в Беларуси выявлено 309 поддельных денежных знаков. Всего было обнаружено 308 поддельных банкнот и одна поддельная монета. Об этом сообщает Нацбанк.

При этом, согласно информации, 35,3% всех поддельных денежных знаков выявлено в Минске, в областях республики – в пределах 5,8-15,2%. Всего фальшивые денежные знаки были изъяты из обращения в 36 населенных пунктах Беларуси.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США и российские рубли –52,4% и 35,3% от общего количества выявленных подделок соответственно. Доля поддельных евро составила 9,1%, белорусских рублей –2,9%, других валют – 0,3%.

«В сравнении с аналогичным периодом 2019 г общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 22,4%. Уменьшилось количество подделок каждой из выявленных валют: долларов на 0,6%, российских рублей на 9,9%, евро на 67,8%, белорусских рублей в абсолютном выражении на восемь штук (на 47,1%)», - говорится в сообщении регулятора.

В банкнотном строении поддельных долларов, как и прежде, преобладали банкноты номиналом 100 долларов – 87,7% от выявленных. Также изымались банкноты номиналами 50, 20, 10 и 5 долларов – 7,4%, 2,5%, 1,9%, 0,7% соответственно.

Всю совокупность номиналов банкнот поддельных российских рублей, как и в 2019 году, составили крупные номиналы 5000, 2000 и 1000. Основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналом 5000 рублей – 88,1%. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество банкнот номиналом 5000 рублей увеличилось в абсолютном выражении на 2 штуки, каждого из номиналов 2000 и 1000 рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 7 штук. Все выявленные поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов кроме 200 и 5 евро. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г, количество выявленных банкнот по номиналам уменьшилось и составило: номиналом 500 евро – 21,4% от выявленных евро, 100 евро – 25,0%, 50 евро – 28,6%, 20 евро – 14,3%. В отличие от 2019 года выявлены банкноты номиналом 1000 и 10 евро, каждого из номиналов в одном экземпляре.

Все количество поддельных монет составила одна монета номиналом 2 евро.

Банкноты новой серии ”Европа“ составили 18,5% от общего количества изъятых банкнот. Среди выявленных подделок евро следует отметить банкноту номиналом 1000 евро, представляющую собой частичную подделку. Она изготовлена из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов, на которой произведено изменение реквизитов. Выявленные поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок. В I полугодии 2020 года выявлены 9 поддельных банкнот белорусских рублей образца 2009 года номиналами 50, 20 и 5 рублей. На долю банкнот номиналом 50 рублей пришлось 77,8% подделок.

В Нацбанке отмечают, что в трех подделках произведена имитация защитных элементов: в подделке номиналом 20 рублей – водяного знака красящим веществом белого цвета, в двух подделках номиналом 50 рублей – защитной нити полосками фольги. Остальные выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

Поддельные белорусские рубли образца 2000 года не выявлены в отличие от аналогичного периода 2019 года, в котором была выявлена одна банкнота номиналом 100 тыс. рублей.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 83% поддельных долларов США (в основном офсетная печать, а также глубокая и трафаретная печать), и 51% поддельных евро (все офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии –принтерные устройства (в основном струйная печать – доллары США и евро, все российские рубли и китайский юань, белорусские рубли, а также электрофотография – доллары США, евро и белорусские рубли)», - сообщили в Нацбанке.