БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН

16:09 02.11.2020 «Франсабанк» ОАО с 2 ноября .2020 года возобновляет кредитование физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту "Возможно все!" установлены следующие размеры процентных ставок: 22% (СР НБ РБ + 14,25%) – на потребительские нужды и 22% (СР НБ РБ + 14,25%) — на рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Срок кредитования составляет от 13 месяцев до 5 лет.