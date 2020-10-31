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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН
16:09 02.11.2020
«Франсабанк» ОАО с 2 ноября .2020 года возобновляет кредитование физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту "Возможно все!" установлены следующие размеры процентных ставок: 22% (СР НБ РБ + 14,25%) – на потребительские нужды и 22% (СР НБ РБ + 14,25%) — на рефинансирование кредитов, полученных в других банках.
Срок кредитования составляет от 13 месяцев до 5 лет.
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