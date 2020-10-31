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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:32 02.11.2020
С 2 ноября 2020 года ЗАО «Цептер Банк» увеличивает процентную ставку по вновь выдаваемому кредитному продукту «Цептер Онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка увеличена до 26,9% годовых.
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