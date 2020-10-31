|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАКТИКУ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРОЙДУТ ТРИНАДЦАТЬ СТУДЕНТОВ БГУ
14:56 02.11.2020
Тринадцать студентов БГУ пройдут практику в Белинвестбанке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди них есть второкурсники юридического факультета, четверокурсники факультета прикладной математики и информатики, третьекурсники экономического факультета. Такого права студенты удостоены за достигнутые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности.
Сертификаты, подтверждающие прохождение практики в 2020/2021 учебном году студентам вручил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович.
Напомним, БГУ и Белинвестбанк в 2016 году заключили договор о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в области проведения научных исследований, образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов. Кроме того, одним из ключевых направлений данного партнёрства является прохождение студентами практики в банке с возможностью трудоустройства лучших из них.
Церемония вручения сертификатов состоялась сегодня, 30 октября, в рамках заседания Торжественного Совета БГУ, посвященного дню основания университета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
Курсы в банках
на 02.11.2020
Конвертация в банках
на 02.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте