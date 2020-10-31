Тринадцать студентов БГУ пройдут практику в Белинвестбанке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди них есть второкурсники юридического факультета, четверокурсники факультета прикладной математики и информатики, третьекурсники экономического факультета. Такого права студенты удостоены за достигнутые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности.

Сертификаты, подтверждающие прохождение практики в 2020/2021 учебном году студентам вручил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович.

Напомним, БГУ и Белинвестбанк в 2016 году заключили договор о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие в области проведения научных исследований, образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов. Кроме того, одним из ключевых направлений данного партнёрства является прохождение студентами практики в банке с возможностью трудоустройства лучших из них.

Церемония вручения сертификатов состоялась сегодня, 30 октября, в рамках заседания Торжественного Совета БГУ, посвященного дню основания университета.