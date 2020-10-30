|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧЕК ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
13:15 02.11.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» 2 ноября 2020 года начало обслуживание владельцев карточек платежной системы «МИР» в устройствах самообслуживания (банкоматы, инфокиоски) Банка». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
Курсы в банках
на 02.11.2020
Конвертация в банках
на 02.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте