БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

11:58 02.11.2020 ЗАО «Идея Банк» открыло новый банкомат в Минской области в аг. Прилуки (ул. Центральная, 5. Магазин "Белмаркет"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли, доллары США); оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платежной карточки.