ОАО «Белинвестбанк» с 30 октября 2020 года снижает размер платы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за операции в сервисе ОПЛАТИ™.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись тарифа, установленного в процентах от суммы зачисления средств на расчетный счет. Причем применяется он не только для новых, но и для действующих клиентов.

Сервис Оплати™ – это новые возможности для развития бизнеса. Главным для его собственников является экономия средств на эквайринге и дорогостоящем терминальном оборудовании, так как внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру компании требует минимальных затрат.

Процент, который владельцы бизнеса перечисляют за использование сервиса Оплати™, зависит от двух факторов: банка, в котором открыт расчетный счет, и формы предпринимательской деятельности.

В случае, если индивидуальный предприниматель обслуживается в Белинвестбанке, то тариф будет 0,5 % от суммы. Если же счет открыт в другом банке, то комиссия составит 0,55 % от суммы.

Для юридических лиц тарифы будут еще ниже. За перечисление электронных денег на счет, открытый в Белинвестбанке, комиссия составит 0,4 % от суммы, в другом банке – 0,45 % от суммы.

Фиксированный тариф остался без изменений.