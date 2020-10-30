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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК УМЕНЬШАЕТ ПЛАТУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА ЗА ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСЕ ОПЛАТИ™
10:52 02.11.2020
ОАО «Белинвестбанк» с 30 октября 2020 года снижает размер платы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за операции в сервисе ОПЛАТИ™.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись тарифа, установленного в процентах от суммы зачисления средств на расчетный счет. Причем применяется он не только для новых, но и для действующих клиентов.
Сервис Оплати™ – это новые возможности для развития бизнеса. Главным для его собственников является экономия средств на эквайринге и дорогостоящем терминальном оборудовании, так как внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру компании требует минимальных затрат.
Процент, который владельцы бизнеса перечисляют за использование сервиса Оплати™, зависит от двух факторов: банка, в котором открыт расчетный счет, и формы предпринимательской деятельности.
В случае, если индивидуальный предприниматель обслуживается в Белинвестбанке, то тариф будет 0,5 % от суммы. Если же счет открыт в другом банке, то комиссия составит 0,55 % от суммы.
Для юридических лиц тарифы будут еще ниже. За перечисление электронных денег на счет, открытый в Белинвестбанке, комиссия составит 0,4 % от суммы, в другом банке – 0,45 % от суммы.
Фиксированный тариф остался без изменений.
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