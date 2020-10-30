Банк Решение внесло изменения в п.5.2. общих условий договора об использовании карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за пользование денежными средствами Банк Решение начисляет клиенту проценты по MasterCardWorld «Будь здоров», MasterCard World «Велокарта», «Пенсионная карта» и «Профит» в белорусских рублях в размере 3% годовых; по «Профит» в иностранной валюте — 0,2% годовых; в остальных случаях — 0,000001% годовых.

Начисленные проценты зачисляются на счет клиента в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. При расчете процентов принимается условное количество дней в году 360 и в месяце 30, если иное не предусмотрено локальными нормативными правовыми актами банка.

Изменения вступают в силу с 1 ноября 2020 года для договоров об использовании карточки.