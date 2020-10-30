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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕНТРЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ИДЕЯ-БАНКА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 7 НОЯБРЯ
17:41 30.10.2020
Центры банковских услуг Идея-Банка не будут работать 7 ноября.
«7 ноября 2020 года объявляется выходным днем для всех ЦБУ (Центрах банковских услуг) банка», - говорится в сообщении ЗАО "Идея-Банк".
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