БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕНТРЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ИДЕЯ-БАНКА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 7 НОЯБРЯ

17:41 30.10.2020 Центры банковских услуг Идея-Банка не будут работать 7 ноября. «7 ноября 2020 года объявляется выходным днем для всех ЦБУ (Центрах банковских услуг) банка», - говорится в сообщении ЗАО "Идея-Банк".