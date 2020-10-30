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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 4 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
17:14 30.10.2020
С 4 ноября 2020 года в ЗАО «Альфа-Банк» вступают в силу изменения в общие условия генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются периодичности и сроков оплаты комиссий за доверительное управление.
Теперь комиссии за доверительное управление выставляются для оплаты ежемесячно, а не ежеквартально.
Смещена крайняя дата оплаты комиссии с 25 числа на 15 число месяца, следующего за календарным месяцем, в котором проводилось начисление комиссий.
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