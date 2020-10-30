С 4 ноября 2020 года в ЗАО «Альфа-Банк» вступают в силу изменения в общие условия генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются периодичности и сроков оплаты комиссий за доверительное управление.

Теперь комиссии за доверительное управление выставляются для оплаты ежемесячно, а не ежеквартально.

Смещена крайняя дата оплаты комиссии с 25 числа на 15 число месяца, следующего за календарным месяцем, в котором проводилось начисление комиссий.