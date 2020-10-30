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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
16:56 30.10.2020
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, c 30 октября 2020 года размер платы за выдачу белорусских рублей в пунктах выдачи наличных (кассах, обменных пунктах) ЗАО «МТБанк» по банковским платежным карточкам, эмитированным другими банками, составит 1% от суммы операции.
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