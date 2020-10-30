БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

16:56 30.10.2020 ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, c 30 октября 2020 года размер платы за выдачу белорусских рублей в пунктах выдачи наличных (кассах, обменных пунктах) ЗАО «МТБанк» по банковским платежным карточкам, эмитированным другими банками, составит 1% от суммы операции.