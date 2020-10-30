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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СЕРВИСОВ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА НОЧЬЮ 31 ОКТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
15:53 30.10.2020
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 31 октября 2020 года 2020 года с 00:00 до 4:00 будет проводить плановые работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса Центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БПЦ, в указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени и предоставлении других сервисов.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
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