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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В РАБОТЕ СЕРВИСОВ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА НОЧЬЮ 31 ОКТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ


15:53 30.10.2020

ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 31 октября 2020 года 2020 года с 00:00 до 4:00 будет проводить плановые работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса Центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БПЦ, в указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени и предоставлении других сервисов.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
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