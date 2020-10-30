ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 31 октября 2020 года 2020 года с 00:00 до 4:00 будет проводить плановые работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса Центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БПЦ, в указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени и предоставлении других сервисов.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.