|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
15:20 30.10.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новые отзывные и безотзывные онлайн-депозиты для корпоративных клиентов в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отзывный «Удаленный депозит» теперь можно открыть на четыре срока на выбор от 32 до 730 дней. Годовая процентная ставка зависит от валюты, в которой открывается депозит, и от его срока. На вклады в долларах США ставки варьируется от 0,35% до 0,65%, в евро — от 0,18% до 0,32% и в российских рублях — от 2,35% и до 2,5%.
В рамках «Удаленного депозита» мы разработали новый безотзывный вклад, его можно открыть на такие же сроки, что и отзывный, но уже по другим годовым ставкам. Так, на депозиты в долларах США ставки варьируется от 0,65% до 1,75%, в евро — от 0,3% до 0,6%, а в российских рублях — от 2,5% и до 6%.
Отзывный депозит можно как пополнить, так и забрать с него средства. Условия безотзывного вклада предусматривают только его пополнение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
Курсы в банках
на 30.10.2020
Конвертация в банках
на 30.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте