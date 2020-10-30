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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


15:20 30.10.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новые отзывные и безотзывные онлайн-депозиты для корпоративных клиентов в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отзывный «Удаленный депозит» теперь можно открыть на четыре срока на выбор от 32 до 730 дней. Годовая процентная ставка зависит от валюты, в которой открывается депозит, и от его срока. На вклады в долларах США ставки варьируется от 0,35% до 0,65%, в евро — от 0,18% до 0,32% и в российских рублях — от 2,35% и до 2,5%.

В рамках «Удаленного депозита» мы разработали новый безотзывный вклад, его можно открыть на такие же сроки, что и отзывный, но уже по другим годовым ставкам. Так, на депозиты в долларах США ставки варьируется от 0,65% до 1,75%, в евро — от 0,3% до 0,6%, а в российских рублях — от 2,5% и до 6%.

Отзывный депозит можно как пополнить, так и забрать с него средства. Условия безотзывного вклада предусматривают только его пополнение.
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