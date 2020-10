Заместитель председателя Правления Банка развития Иван Вареница принял участие в 43-м ежегодном собрании Ассоциации финансовых институтов развития Азиатского и Тихоокеанского региона (ADFIAP), которое прошло 28-29 октября 2020 г. в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в нынешнем году повестка мероприятия была сконцентрирована на роли институтов развития в противодействии последствиям глобальной пандемии. В рамках мероприятия Банку развития присуждена победа в категории «Развитие торговли» в номинации «Лучшая программа экспортного финансирования», а также вручен специальный приз ADFIAP для организаций-партнеров.

«Признание ADFIAP заслуг Банка развития в одном из ключевых направлений деятельности банка является важной оценкой эффективности предпринимаемых в Беларуси мер в области поддержки продвижения востребованных белорусских товаров и услуг на внешние рынки, приобретающей особую актуальность в текущих глобальных условиях», - прокомментировали в Банке развития.

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатского и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific ADFIAP) образована в 1976 году и является одним из крупнейших международных объединений институтов развития. В состав ассоциации входят 87 организаций из 36 стран. Банк развития Республики Беларусь является специальным членом ADFAIP с июля 2014 г., входит в Совет директоров ассоциации.