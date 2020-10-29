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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К СИСТЕМЕ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОДКЛЮЧИЛСЯ БСБ БАНК
09:47 30.10.2020
ЗАО «БСБ Банк» подключилось к системе мгновенных платежей, сообщает пресс-служба банковского учреждения.
Данная система разработана Национальным банком Республики Беларусь для обработки мгновенных платежей в белорусских рублях в режиме 24/7. Совершать их могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых открыт расчетный счет в БСБ Банке.
Мгновенные платежи можно отправлять круглосуточно из систем Интернет-банк и Клиент-банк БСБ Банка. Вам понадобится заполнить платежное поручение и выбрать признак «Обработка в режиме 24/7». Платеж является безотзывным и исполняется в полном объеме.
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