|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:46 29.10.2020
«Франсабанк» ОАО с 29 октября 2020 года повышает размер процентных ставок во вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемому отзывному вкладу "Результативный" на 45 дней ставка составит 18,8% годовых, на 95 дней — 18,5% годовых.
По безотзывному вкладу "Результативный" на 45 дней — 20,0% годовых, на 95 дней — 19,5% годовых.
По безотзывному вкладу "Комфортный" на 95 дней ставка утверждена в размере 19,5% годовых.
По безотзывному онлайн-вкладу "Верный расчет" на 45 дней — 20,0% годовых, на 95 дней — 19,5% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
Курсы в банках
на 29.10.2020
Конвертация в банках
на 29.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте