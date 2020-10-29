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ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

17:46 29.10.2020 «Франсабанк» ОАО с 29 октября 2020 года повышает размер процентных ставок во вкладам для физлиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемому отзывному вкладу "Результативный" на 45 дней ставка составит 18,8% годовых, на 95 дней — 18,5% годовых. По безотзывному вкладу "Результативный" на 45 дней — 20,0% годовых, на 95 дней — 19,5% годовых. По безотзывному вкладу "Комфортный" на 95 дней ставка утверждена в размере 19,5% годовых. По безотзывному онлайн-вкладу "Верный расчет" на 45 дней — 20,0% годовых, на 95 дней — 19,5% годовых.