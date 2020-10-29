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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ №176 В МИНСКОМ ТЦ «СКАЛА»
16:31 29.10.2020
ЗАО «БСБ Банк» с 30 октября временно приостанавливает работу кассы № 176 в Минске в ТЦ «Скала» (ул. П. Глебки, 5).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 2 ноября включительно по техническим причинам.
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