БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ №176 В МИНСКОМ ТЦ «СКАЛА»

16:31 29.10.2020 ЗАО «БСБ Банк» с 30 октября временно приостанавливает работу кассы № 176 в Минске в ТЦ «Скала» (ул. П. Глебки, 5). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 2 ноября включительно по техническим причинам.