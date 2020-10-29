БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

15:10 29.10.2020 ОАО "Технобанк" с 29 октября 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладам в долларах США для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подробную информацию о вкладах можно получить на сайте в разделе " Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях ", а также в отделениях банка и контакт-центре по телефону 8 (017) 388-57-57.