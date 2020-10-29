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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
15:10 29.10.2020
ОАО "Технобанк" с 29 октября 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладам в долларах США для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подробную информацию о вкладах можно получить на сайте в разделе " Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях ", а также в отделениях банка и контакт-центре по телефону 8 (017) 388-57-57.
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