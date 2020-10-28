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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА В МИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ В МЕДЦЕНТРЕ «ИНВИТРО»
12:09 29.10.2020
Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" с функцией пополнения счета наличными денежными средствами появился в Минске в медицинском центре "ИНВИТРО" (ул. Притыцкого, 97).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд операций: пополнить счет наличными как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и совершать другие безналичные платежи через систему ЕРИП.
Кроме того, в банкомате можно подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, изменить пин-код банковской платежной карточки.
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