Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" с функцией пополнения счета наличными денежными средствами появился в Минске в медицинском центре "ИНВИТРО" (ул. Притыцкого, 97).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд операций: пополнить счет наличными как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и совершать другие безналичные платежи через систему ЕРИП.

Кроме того, в банкомате можно подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, изменить пин-код банковской платежной карточки.