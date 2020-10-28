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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНК НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
10:54 29.10.2020
Постановлением Совета министров и Национального банка № 614/20 от 27 октября 2020 года внесены изменения в постановление Совмина и Нацбанка № 419/15 от 15 июля 2020 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, представлять государство в ОАО «Белинвестбанк» будет заместитель министра финансов Елена Печень.
На этом посту она сменит Андрея Белковца.
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