ЗАО «Идея Банк» с 29 октября 2020 года изменяет процентные ставки по безотзывным вкладам в национальной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Базовый 2 безотзывный», «Фирменный 2 безотзывный», «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный» процентная ставка составит 18,3% (ставка до 28 октября 2020 года включительно – 18,5%).

По вкладам «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный», «Онлайн 3 безотзывный» и «Фирменный онлайн 3 безотзывный» - 15,5% (размер процентной ставки до 28 октября 2020 года включительно – 18,5%).