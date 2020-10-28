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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕЧАЕТ РОСТ СПРОСА НА ONLINE-УСЛУГИ
16:53 28.10.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» отмечает устойчивый высокий спрос клиентов на банковские услуги, оказываемые через каналы дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количество активных пользователей дистанционных каналов банка с начала года увеличилось на 18,7%. В настоящее время более 150 тыс. пользователей зарегистрировались в дистанционных сервисах банка. Всего доля клиентов, пользующихся услугами дистанционно, увеличилась на 20 п.п. по сравнению с началом года.
Наиболее популярными дистанционными сервисами в мобильном приложении Up и Интернет-Банке (среди нескольких десятков услуг) в настоящее время являются: открытие и пополнение депозитов; моментальный выпуск виртуальной карточки, а также заказ иных платежных карточек; валютно-обменные операции по лучшим курсам; переводы на карты любых банков по номеру телефона и/или реквизитам карточки.
Ежедневно в системах дистанционного банковского обслуживания совершается около тысячи операций по переводам денег между карточками Банка БелВЭБ, а также с использованием карточек других банков.
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