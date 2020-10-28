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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ГРОДНЕНСКОМ ЦБУ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ
14:40 28.10.2020
С 28 октября 2020 года в ЦБУ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" в Гродно не проводятся некоторые операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, временно не осуществляются переводы Western Union и переводы без открытия счетов.
О возобновлении работы в банке обещают сообщить дополнительно.
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