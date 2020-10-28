БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ГРОДНЕНСКОМ ЦБУ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ

14:40 28.10.2020 С 28 октября 2020 года в ЦБУ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" в Гродно не проводятся некоторые операции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, временно не осуществляются переводы Western Union и переводы без открытия счетов. О возобновлении работы в банке обещают сообщить дополнительно.