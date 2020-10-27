С 27 октября по 6 ноября 2020 года отделение Приорбанка в Ошмянах (ул. Советская, 75) по техническим причинам будет закрыто.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.