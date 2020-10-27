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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ОШМЯНАХ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
11:58 28.10.2020
С 27 октября по 6 ноября 2020 года отделение Приорбанка в Ошмянах (ул. Советская, 75) по техническим причинам будет закрыто.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.
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