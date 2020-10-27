ОАО «Белгазпромбанк» с 28 октября 2020 года обновляет условия по срочным депозитам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить денежные средства в срочные отзывные банковские вклады в белорусских рублях можно сроком на 45 дней, с возможностью размещения в офисах банка, а также онлайн при помощи мобильного приложения «BGPB Mobile» или системы «Интернет-банк» Белгазпромбанка (для интернет-вкладов)

По вкладу «На 45 дней безотзывный-оптимальный», интернет-вклад «ON-Вклад (v.1.24)» размер процентной ставки составит 16% (ставка фиксированная). Предусмотрена возможность пополнения вклада в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Доступ к оформлению интернет-вклада «ON-Вклад (v.1.24)» открыт с 27 октября.

Кроме того, с 28 октября установлены новые процентные ставки по следующим вновь оформляемым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях: «На 30 дней отзывный – оптимальный» и «ON-Вклад (v.1.22)» - 15,0% годовых; «На 30 дней безотзывный – оптимальный» и «ON-Вклад (v.1.21)» - 17,0% годовых; «На 2 месяца безотзывный – выгодный» и «ON-Вклад (v.1.18) выгодный» - 18,0% годовых.

По депозитам «ON-Вклад (v.1.22)», «ON-Вклад (v.1.21)», «ON-Вклад (v.1.18) выгодный» доступ к оформлению на вышеуказанных условиях открыт с 27 октября.