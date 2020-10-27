2 ноября 2020 года состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Игорем Борейко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы, касающиеся развития территориальной сети ОАО «Белинвестбанк», можно будет С 14.30 до 15.30 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.

На сегодня территориальная сеть банка – это 6 региональных дирекций, Главное операционное управление и 25 центров банковских услуг. Обслуживание клиентов осуществляет также 61 удаленное рабочее место. Сеть устройств самообслуживания на 1 октября 2020 года включает 516 банкоматов и 174 инфокиоска.