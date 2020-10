БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ WORLD OF TANKS BLITZ

16:16 27.10.2020 ЗАО «Альфа-Банк» проводит акцию “Приветственный бонус 3000” для новых владельцев карт World of Tanks Blitz. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заказавший карту World of Tanks Blitz с 26 октября по 8 ноября 2020 года и совершивший хотя бы одну квалифицированную транзакцию с 26 октября по 22 ноября 2020 года получит 3000 золота в подарок до 4 декабря.