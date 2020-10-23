Белагропромбанк принял участие в ярмарке вакансий, которая прошла в конце октября в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, у информационного стенда Белагропромбанка на ярмарке вакансий было достаточно многолюдно, потому что студенты заинтересованы как в прохождении практики в банке, так и в возможности начать трудовую деятельность, будучи еще студентом. Многие приходили целенаправленно, зная требования по необходимому минимальному баллу, интересовались конкретными направлениями.

Сотрудники HR-службы банка делали акцент на внешнем HR-сайте Белагропромбанка. С появлением внешнего HR-сайта соискателю достаточно зайти на www.hr.belapb.by, заполнить анкету, используя при этом готовые справочники, выбрать интересующую вакансию, пройти тестирование (в случае его наличия). Там же студент может оформить анкету, которая после сохранения автоматически попадает в банк.

По итогам ярмарки вакансий определены предварительно встречи со студентами на разных факультетах и на разных курсах, а ребята, которые участвуют в кейс-чемпионате «Агро 2.0», организованном Белагропромбанком, также смогли лично задать вопросы организаторам.

Ярмарка вакансий БГЭУ ежегодно организуется при содействии Минского городского центра занятости. В ярмарке вакансий участвуют предприятия и организации различных форм собственности, в частности белорусские банки.