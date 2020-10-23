БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В ВИТЕБСКЕ И В ЖЛОБИНЕ

09:51 27.10.2020 СтатусБанк с 27 октября 2020 г. приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 213 в Витебске (пр-т Московский, 60А-1) и УРМ № 313 в Жлобине (20-й Микрорайон, 30-3). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа двух УРМ приостановлена по 1 ноября