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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В ВИТЕБСКЕ И В ЖЛОБИНЕ
09:51 27.10.2020
СтатусБанк с 27 октября 2020 г. приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 213 в Витебске (пр-т Московский, 60А-1) и УРМ № 313 в Жлобине (20-й Микрорайон, 30-3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа двух УРМ приостановлена по 1 ноября
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