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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
18:01 23.10.2020
РРБ–Банк установил работающий в режиме 24/7 новый банкомат в Минске (пр-т Рокоссовского, 62. Торговый дом «Полесье»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.
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