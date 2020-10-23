БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

18:01 23.10.2020 РРБ–Банк установил работающий в режиме 24/7 новый банкомат в Минске (пр-т Рокоссовского, 62. Торговый дом «Полесье»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.