Белагропромбанк 23 октября 2020 года погасил крупный европейский синдицированный кредит в размере 60 млн евро, привлеченный в октябре 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, погашение осуществлено в полном объеме и в строгом соответствии с условиями соглашения. Кредиторами в европейской синдикации Белагропромбанка выступили ведущие европейские банки и международные финансовые институты.

«За время работы на глобальных рынках Белагропромбанк завоевал репутацию надежного и ответственного заемщика. Этот факт постоянно отмечают представители иностранных банков. На сегодняшний день поддержание безупречной международной кредитной истории является для нас важнейшей задачей», - отметили в пресс-службе банка.