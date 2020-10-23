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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СВОЕВРЕМЕННО ПОГАСИЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 60 МЛН ЕВРО
17:11 23.10.2020
Белагропромбанк 23 октября 2020 года погасил крупный европейский синдицированный кредит в размере 60 млн евро, привлеченный в октябре 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, погашение осуществлено в полном объеме и в строгом соответствии с условиями соглашения. Кредиторами в европейской синдикации Белагропромбанка выступили ведущие европейские банки и международные финансовые институты.
«За время работы на глобальных рынках Белагропромбанк завоевал репутацию надежного и ответственного заемщика. Этот факт постоянно отмечают представители иностранных банков. На сегодняшний день поддержание безупречной международной кредитной истории является для нас важнейшей задачей», - отметили в пресс-службе банка.
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