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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИНИМАЕТ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ
16:39 23.10.2020
В Приорбанке с 30 октября 2020 года вступит в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения, связанные с хранением и обработкой персональных данных (п.5.1.3 и 5.1.4 раздела I), а также исключены два раздела: Общие условия обслуживания обезличенных металлических счетов; Общие условия осуществления операций с электронными деньгами belqi.
Кроме того, внесены изменения в раздел V и раздел VII.
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