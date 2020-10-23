В Приорбанке с 30 октября 2020 года вступит в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения, связанные с хранением и обработкой персональных данных (п.5.1.3 и 5.1.4 раздела I), а также исключены два раздела: Общие условия обслуживания обезличенных металлических счетов; Общие условия осуществления операций с электронными деньгами belqi.

Кроме того, внесены изменения в раздел V и раздел VII.