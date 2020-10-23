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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК УСТАНОВИЛ ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ В МИНСКЕ


15:28 23.10.2020

Первый благотворительный терминал ОАО «Белагропромбанк» установлен в здании Региональной дирекции финучреждения в Минске (ул. Романовская слобода, 8).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с его помощью любой желающий может помочь больным детям одним прикосновением, сообщает пресс-служба банковского учреждения.

ОАО «Белагропромбанк» длительное время сотрудничает с благотворительным фондом «Прикосновение к жизни». В рамках этого сотрудничества банк совместно с международной платежной системой Mastercard предлагает своим клиентам благотворительную банковскую платежную карточку «Прикосновения», а также выступает в качестве Генерального партнера Всемирных Игр Победителей для детей, перенесших онкологические заболевания.

ОАО «Белагропромбанк» совместно с ООО «ТУССОН» и международной платежной системой Mastercard установил специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу фонда. Благодаря таким устройствам с помощью любой бесконтактной банковской карточки, а также других способов оплаты: платежного кольца, брелка, телефона, браслета, умных часов, можно перечислить в пользу фонда «Прикосновение к жизни» фиксированную сумму пожертвования 5 белорусских рублей лишь прикоснувшись к терминалу.

Еще два благотворительных терминала будут установлены в Национальном аэропорту «Минск» и Центре банковских услуг № 202/45 в Витебске (ул. Чкалова, 35. Гипермаркет Green).
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