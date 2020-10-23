ОАО «Банк БелВЭБ» совместно с мобильным оператором МТС запустил новый сервис р2р-переводов – переводы денег с карты на карту с использованием реквизитов карточки или номера телефона получателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис доступен через сайт www.dengi.mts.by или с помощью мобильного приложения «МТС Деньги».

Отправить перевод могут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя – также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка.

Сервис работает достаточно просто. Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно в открывшейся форме p2p-перевода ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно также оставить текст сообщения для получателя вашего перевода. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).

Перевод доступен для зачисления в течение 5 календарных дней. Если за это время получатель не укажет карточку для зачисления, перевод автоматически отменяется. Отправителю возвращается сумма перевода и комиссии за него.