БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК 24-25 ОКТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ОФИСА В НОВОПОЛОЦКЕ

11:49 23.10.2020 ОАО «Паритетбанк» 24 и 25 октября 2020 года приостанавливает работу ЦБУ № 18 и приходно-расходной кассы в Новополоцке (Молодежная улица, 166А). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке. Паритетбанк приносит извинения за возможные неудобства.