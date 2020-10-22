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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК 24-25 ОКТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ОФИСА В НОВОПОЛОЦКЕ
11:49 23.10.2020
ОАО «Паритетбанк» 24 и 25 октября 2020 года приостанавливает работу ЦБУ № 18 и приходно-расходной кассы в Новополоцке (Молодежная улица, 166А). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.
Паритетбанк приносит извинения за возможные неудобства.
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